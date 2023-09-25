  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan ve Aliyev'den güldüren diyalog! İşte sosyal medyada konuşulan o video
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den güldüren diyalog! İşte sosyal medyada konuşulan o video

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:54:00 - 2023-09-25 16:55:20

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine ülkeye ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet" ifadeleri gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için "TUR" uçağıyla Nahçıvan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Aliyev karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nahçıvan Havalimanı'nda Aliyev'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Fuad Necefli, Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Anar İbrahimov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Türkiye'nin Nahçıvan Başkonsolosu Asip Kaya ile ilgili yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve bazı yetkililer Nahçivan'a gitti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki lider arasında güldüren diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev arasında geçen konuşma sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Şemsiyesiyle uçaktan inen Başkan Erdoğan, "Kardeşim bizim oralar yanıyor senin buralar rahmet" ifadesini kullandı.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gündem

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Karabağ zaferinin ardından ilk temas!
Karabağ zaferinin ardından ilk temas!

Gündem

Karabağ zaferinin ardından ilk temas!

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor
Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Dünya

Karabağ Zaferi'nin ardından kritik görüşme! Aliyev ve Paşinyan bir araya geliyor

Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle
Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle

Siyaset

Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23