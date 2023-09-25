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Siyaset Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle
Siyaset

Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle

Yeniakit Publisher
2023-09-25 15:34:00 - 2023-09-25 16:17:46
Erdoğan ve Aliyev'den müthiş hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ortak basın toplantısında konuştular. İki lider önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan'da ortak basın toplantısında konuştular.

Aliyev'in açıklamalarının satırbaşları:

Ermenistan Azerbaycan'a karşı işgalcilik siyasetini benimsemiştir. Azerbaycan'ın büyük oğlu Hayvar Alıyev'in liderliği ile Nahçıvan'ı koruyabildik. Ermenistan Nahçıvan'ın tüm elektrik ve gazını kesmiştir. 15 yıl Nahçıvan gazsız yaşamıştır.

Konuştuğumuz planlar gerçekleşirse enerji merkezine çevrilebilir. Gelecekte Nahçıvan'dan Türkiye'ye enerji ihracı da mümkün olacaktır.

Ermenistan ordusu teslim oldu şartlarımızı kabul etti.
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Karabağ operasyonu neticesinde bölgede yaşayan halka insanı yardımlar gönderilmeye başlanmıştır.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ilk ziyaretimi KKTC ile Bakü'ye gerçekleştirmiştim. Bu defa sizlerle Türk dünyasını bağlayan Nahçıvan'da olmaktan mutluluk duyuyorum. Nahçıvan'ın bugün geldiği noktada Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'i rahmetle yad ediyorum.

Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri müstesna bir konumdadır. İlişkilerimizi ve işbirliğimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz.

IĞDIR-NAHÇIVAN BORU HATTI PROJESİ

Nahçıvan taşıdığı stratejik önemle ayrı bir yere sahiptir. Nahçıvan büyük bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli tam kullanıma açacağız. Biraz önce temelini attığımız Iğdır-Nahçıvan boru hattı projesi ortaklığımızı derinleştireceği gibi Avrupa enerjisine de katkıda bulunacaktır.

Ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarındaki işbirliğimiz geliştirme irademizi ortaya koyduk.

Kardeşlerimize depremden sonra verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Varını yoğunu otomobile yükleyip yardıma koşan kardeşlerimizin desteğini hiç unutmayacağız.

Gerçekleştireceğimiz fabrika açılışı savunma sanayi ilişkilerimize katkı sağlayacak.

Azerbaycan meşru ve haklı eleştirilerine gereken karşılığı maalesef bulamadı ve kendi topraklarına terör operasyonu gerçekleştirdi.

AZERBYACAN TÜRK MİLLETİNİN MERHAMETİNİ DÜNYAYA GÖSTERMİŞTİR

Operasyonun başarıyla tamamlanması bizler için iftihar vesilesi olmuştur.

Azerbaycan'ı sivillere karşı gösterdiği insani tavrı için teşekkür ediyorum. Türk milletinin merhametini tüm dünyaya göstermişlerdir. Bölgede yeni fırsat pencereleri açılmıştır. Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını ve samimi adımlar atmasını bekliyoruz. Barışın kaybedeni olmaz. Bölgenin refahı ve barışı halkımıza olan borcumuzdur. Temennimiz muhataplarımızın da böyle düşünmesidir.

Rabbim muhabbetimizi kardeşliğimiz daim eylesin.

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