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Aktüel Erdoğan: "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil."
Aktüel

Erdoğan: "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil."

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:48:00 -
Erdoğan: "Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil."
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