Erdoğan üstüne basarak söyledi: Buna kimsenin gücü yetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haier Beyaz Eşya Fabrikası ve Eskişehir OSB’de Faaliyete Geçen 52 Yeni Fabrikanın Resmî Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

"Türkiye'ye yatırım yapan kazanır"

Türkiye'ye yatırım yapan Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecek.

Sanayicilere müjde

Buradan sanayicimize bir müjde vermek istiyorum: Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibariyle tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

"Kimsenin gücü yetmez"

Bizim siyasetimiz laf siyaseti, istismar siyaseti değil. Eser ve hizmet siyaseti. Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez.