Erdoğan: Türkiye'ye dayatılan ahlaksız haritaları yırtıp atacak güçteyiz

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nin açılışını gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin mesajlar vermeye devam etti... Geçmişte vaktini ve enerjisini heba eden Türkiye’nin bir daha aynı tuzağa düşmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Kendi vatandaşlarıyla birlikte tüm dostlarının ve kardeşlerinin de ümidi haline dönüşen bu ülkenin siyasi, ekonomik, askeri her alanda daha da büyümesi ve güçlenmesi için daha çok gayret göstereceğiz. Ülkemize karşı husumetlerini maalesef kamuoyu önünde dahi ifade etmekten çekinmeyenlerin ifşa ettikleri darbe, siyasi entrika senaryolarını birer birer yırtıp çöpe atacağız. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle ülkemizi dünyanın en büyük 10 devletinden biri haline dönüştürmekte kararlıyız.”

Umarız iş iten geçmez

Akdeniz’deki gelişmelere de atıfta bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin, adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı yok sayması. Ama bunun böyle olmadığını, Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyasetin ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar. Mücadeleyi ve onun sonundaki muhtemel şehadeti en büyük paye olarak gören bir milletin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığını fark ettiklerinde umarız iş işten geçmiş olmaz. Biz ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken kendi fedakarlıklarımızla birlikte karşımızdakilerin yaşadığı yıkımları da kastediyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak biz her ihtimale ve her sonuca hazırlıklıyız.”

Tedbirlere hep birlikte uyalım

Salgına karşı uyarılarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: “Sürekli söylememize rağmen maalesef her yerde, Türkiye’nin dört bir yanında bu tavsiyelere uyulmuyor. Bu hastalıktan korunmanın çaresi bulunana kadar her vatandaşımız kendi tedbirini kendisi uygulayacaktır. Son dönemde artan vaka ve yoğun bakım sayısına rağmen sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır. Ülkemizin denizi geçip derede boğulmaması için hep birlikte salgın musibetinin üstesinden gelmeliyiz. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için milletimizin her bir ferdini, tedbirlere uyarak salgın tehdidini bir an önce ortadan kaldırma seferberliğine özellikle davet ediyorum. Milletimizin destekleriyle bu hastanelerimizi inşa ettik ve bundan sonra da tabii bütün inşa edilen hastanelerimiz milletimizin hizmetindedir. Halkımızın bir sağlıklı nefes almasına her şey feda. Olay bu kadar basit.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne katılarak katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, hastanede tedavi gören hastalarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Sağlık çalışanlarına da moral veren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye’nin diğer alanlarla birlikte sağlıkta gerçekleştirdiği atılımların anlamı koronavirüs salgını döneminde çok daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şekilde ülkemizdeki kimi kesimlerin yere göğe sığdıramadıkları bazı devletlerin bu konuda ne kadar sıkıntılı oldukları salgın vesilesiyle ortaya çıkmıştır. Türkiye salgını 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 1213 bilgisayarlı tomografi cihazı, 4 binin üzerinde tedavi kurumu, hepsinden önemlisi 1 milyon 100 bin sağlık ordusuyla karşılamıştır. Bunların üzerine ilave olarak salgın döneminde de çok sayıda sağlık kurumunu faaliyete geçirdik. Bugün hizmete açtığımız 758 yatak kapasiteli Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile ülke genelinde 16 şehir hastanesini faaliyete almış bulunuyoruz. Hastanemizin inşa edilecek ikinci kısmı da 352 yatak kapasitesiyle hizmet verecektir.”