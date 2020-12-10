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Aktüel Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."
Aktüel

Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:02:52 -
Erdoğan: "Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir."
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