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Aktüel Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."
Aktüel

Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:45:52 -
Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir."
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