Erdoğan, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programında konuştu: (2)

"Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, senin ise ağzından olumsuz bununla ilgili bir ifade çıkmayacak, bu millet seni affetmeyecek" - "Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz" - "Kaç kez şu Sakarya'daki palet fabrikasıyla, tank fabrikası ile ilgili her şeyi vesikaları ile ortaya koyduğumuz halde hala bunu konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma" - "Buradan ben CHP'li hanım kardeşlerime sesleniyorum, buradan Türkiye'deki tüm kadınlara sesleniyorum partisindeki taciz ve tecavüz furyası karşısında sessiz kalan, hatta her hadisenin üzerini örtmeye çalışan, önüne gelene hakaret eden bu zata ve partisine ilk fırsatta unutamayacakları bir ders verin" - "İnancımızla ve kültürümüzle ilgisi olmayan birtakım yanlış uygulamaları ve adetleri aile kurumunu yıkmak için kullanmaya kalkanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz" - "İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere, bu çerçevede zaman zaman yaşanan tartışmaların işin özünden ziyade hala süren yanlış uygulamalarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimi yanlışları düzeltirken kimi yanlışlara yol açacak savrulmalara meydan vermeyeceğiz"