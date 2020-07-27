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Erdoğan tüm gençleri davet etti: Siz de güçlü olursunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında açıklama yaptı. Açıklamasında gençleri camilerde namaza davet etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 19:56:00 -
Erdoğan tüm gençleri davet etti: Siz de güçlü olursunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında gençleri camilerde namaza davet ederek şöyle konuştu:

"Gençlere sesleniyorum: Camilerimizi ihmal etmeyin. Ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimizle birlikte siz de güçlü olursunuz. Gençliğimizde sabah namazlarına gidiyorduk. Şimdi yeniden aynı sürecin Ayasofya ile başlamasının çok önemli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanınız olarak gençlik bunu sizden yine bekliyoruz. Bu adımla bir milletin istiklali ve istikbali için yeniden ahitleşmesine inşallah ülkemizin ve milletimizin şahitlik ediyoruz."

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