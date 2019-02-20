Erdoğan talimatı verdi! Ekip gönderiliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi.20 Şubat 2019 Çarşamba 14:18
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "İzmir Bayraklı'daki yapılardan kaynaklı kayaların düşmesi sebebiyle vatandaşımızın can ve mal güvenliğine ilişkin Cumhurbaşkanımızın talimatları oldu. Buna ilişkin İzmir Bayraklı'ya şu an ekip yolluyoruz." dedi.
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