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Ekonomi Erdoğan talimatı verdi! Bakan Murat Kurum açıkladı: 6 ay içerisinde...
Ekonomi

Erdoğan talimatı verdi! Bakan Murat Kurum açıkladı: 6 ay içerisinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Yusufeli'nde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 12:19:00 - 2021-03-18 12:23:30
Erdoğan talimatı verdi! Bakan Murat Kurum açıkladı: 6 ay içerisinde...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dereiçi köyünde evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek, yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

Devletin, milletin emrinde olduğunu vurgulayan Kurum, "Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize, vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Artvin Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü'nde dün öğle saatlerinde ahşap bir evde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki evlere de sıçradı. Yusufeli ilçe belediyesi ile Orman Müdürlüğü’nden ekiplerin müdahale ettiği yangın için tüm ilçelerden takviye itfaiye araçları köye yönlendirildi. Yangına havadan müdahale sağlandı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangının bilançosu bugün, gün ağarınca ortaya çıktı. 35 binada, 60 ev ile ahır ve samanlıkların yandığı, 30 dolayında büyükbaş hayvanın telef olduğu yangın, sabaha karşı yağmurun da etkisiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından terk ettikleri evlerine geri dönen vatandaşlar, geriye kalan eşyalarını aradı.

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