Erdoğan: Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti ve cinayet sonrası soruşturmanın geldiği aşamayla ilgili şunları söyledi:

"Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz"

Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız.

Biz gelenlere önce, operasyon esnasında nelerin olduğunu dinlettik. Bazıları bundan bir şeyler çıkardı.

"Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak"

Bu olayla ilgili belgeler, bilgiler, kronolojik yapı dünyada inanıyorum ki, o ilgilenen mahfiller, tabi inanıyorum ki yazılı görsel medya bununla çok ilgilenecek. Tabi onlar ilgilendikçe, Suudi Arabistan'ın tutuşması çok farklı olacak.

Hele hele BM'nin son attığı adımlar da çok önemli. Ama bundan da öte bir şey daha var. CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım.