THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak yapığı açıklamada "Çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız" dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:37
Erdoğan süre verdi: İki aya kalmaz...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan kur krizinin siyasi olduğunu belirtirken, “Bu süreçte çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” dedi. Erdoğan, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in desteği olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinin tavrını çok önemsediğini de dile getirdi.

Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz kurunda son bir ay içerisinde yaşanan dalgalanmayı zaman zaman bir araya geldiği parti kurmaylarıyla değerlendirdi. Bayramdan önce başlayan kur kaynaklı kriz ve ABD yönetiminin açıklamalarının siyasi olduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte yaşananlarla ilgili olarak genel değerlendirmeler yaptı. 

'KARARLARLA BERTARAF EDİLDİ'

Erdoğan, özellikle bayramdan önceki iki hafta boyunca ciddi badireler atlatıldığını, ancak alınan kararlarla bunun bertaraf edildiğini söyledi. Zaman zaman dalgalanma olsa bile sonuçta Türkiye'nin bundan çıkacağını ifade eden Erdoğan, "Bu süreçte çok büyük badireler atlattık. Ama bir dizi kararlar aldık ve görüşmeler yaptık. İki aya kalmaz toparlarız. Bu süreçte başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinden gelen destek çok önemliydi" dedi. Erdoğan, Türkiye'de yaşanacak sorunların, tüm Avrupa'yı etkilemesinin de önüne geçildiğini ifade etti.

'ÖZEL TEMSİLCİ GÖNDERDİLER' 

Erdoğan, "Merkel beni direkt arayarak, açık desteğini gösterdi. ‘İsterseniz bakanımı göndereyim size' dedi. Avrupa ülkeleri başbakanlarının yaptığı açıklamaların yanı sıra, bana özel temsilcisine gönderenler de oldu. Onların bu yaklaşımı çok önemliydi ve bu ilişkinin sürdürülmesi için gereğini yapacağız" dedi. Erdoğan'ın, bu süreçte Katar ve Kuveyt'le yapılan temaslar sonucunda ekonomiye destek sağlandığını, ancak bu ülkelere dolaylı baskı yapıldığını da söyledi.

RUSYA VE İRAN DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı, kurmaylarıyla değerlendirmelerinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk günden verdiği siyasi desteğin, İran yönetiminin yaklaşımının da ABD'nin tutumuna karşı Türkiye'nin yanında yer alan açıklamalarının çok değerli olduğunu vurguladı. Erdoğan özellikle tüm bölge ülkelerinin de ne yapılmak istendiğini görmesinin önemli olduğunu ifade etti.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:37
  1. recep tayyip erdoğan
  2. dolar kuru
  3. döviz

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Sayın başkan hangi badire atlatmasında söz ediyorsunuz acaba. ...
  • Can CangelirCan Cangelir34 dk önce
    Abaaaaav desene 2 aya .... yedik.
  • bozkurt1071bozkurt107150 dk önce
    tabi tabi iki aya toplarız herkes koyacağı zammı koydu dolarıda 7 ye kitlediniz hep küçük gariban vatandaştan bekliyorsunuz birazda devlettin tüm kurumları tasarrufa geçse vatandaş bitti
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc2 sa önce
    Bir ishi iki üc kere yenilemzsek, israf etmezsek, hovardaca harcamzsak bu günleri görmezdik. Adam yol yqapiyor, yagmurda akip gidiyor, köprü yapiyo hafif bir sele yikliyor, devlet binalri haifi depremde yerle bir oluyor. Ne Zaman akillanacagiz, bu akil ve siyaset ile daha cok bardireler atlariz. Devir teslim ve kontrol idare et abi diyerek ishliyorsa gereken yapilmiyor ve Adam kayiriliyorsa bu sözleri daha yüz duyariz. ...
  • Mesut SarpMesut Sarp32 dk önce
    Reizden iştebu acıklamayı millet bekliyor. Sadece 2 ay diyor. Bu milletin Ekim sonu düze cıkacagini bildiriyorsa sorun yok. Milletimiz gayretlidir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Skandal icra uygulaması son buluyor! Yasa tasarısı Meclis'e sunulacak
  1. Skandal icra uygulaması son buluyor!..
  2. Orman yangınında ölü sayısı arttı
  3. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
  4. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
  5. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
  6. Ege'de 34 göçmen yakalandı
  7. Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
  8. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
  9. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
  10. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
  11. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
  12. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
  13. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
  14. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
  15. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
  16. Servi ağacı öyle faydalı ki!
  17. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
  18. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
  19. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
  20. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım