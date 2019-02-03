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Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Takım'ın geçirdiği başarısız süreçten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

03 Şubat 2019 Pazar 22:13
Erdoğan sitem etti: Ne olacak halimiz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TRT'de konuk olduğu canlı yayında önemli sorulara cevap verdi. Futbol takımları hakkındaki soruya da içtenlikle cevap veren Erdoğan, Başakşehir'in başarılarını takdir ederken tuttuğu takım Fenerbahçe'nin de çıkışa geçtiğini söyledi.

Sözlerine devam eden Cuhurbaşkanı Erdoğan, futbola yapılan ciddi yatırımlara rağmen Milli Takım'ın aldığı başarısız sonuçlara sitem ederek "Bu Milli Takımızın hali ne olacak" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları;

"Türkiye'de futbolu ülkemizin dört bir yanına altyapı noktasında eşit oranda dağıtalım. Herkes aradığını orada bulsun. Sonuçta Süper Lig'de oynayan takım sayısı 18. Belli takımlar var ki, belli ağırlığı olan takımlar. Takımlar biraz da seyirci potansiyeliyle anılıyor. Onlar da o seyirciyi yakaladığı için de. Başakşehir çok çok başarılı gidiyor. Onunla övünüyorum. Belediye başkanlığı döneminde kurduk. Buralara kadar geldik. Çok ciddi bir seyircisi yok. Başakşehirliler'e sesleniyorum, "Siz niçin maçları seyretmiyorsunuz?" diye. Gayet güzel stadları var. Biraz yavaş yavaş artışa başladı. Bugün deplasmanda kazanmış."

"Milli takımımızın hali ne olacak"

Fenerbahçe de uzun bir ayrılıktan sonra arka arkaya şimdi galibiyet almaya başladı. Bir tırmanışa geçmiş oldu. Tehlikeli bölgeden çıktı. Tehlikeli bölgeden memleketim Rize'de sıyrılma mücadelesi veriyor.

Tüm bunlar iyi de, milli takımımızın hali ne olacak? Bu kadar tesis var. Dünyada kafaya oynayanların çoğu ülkenin böyle altyapısı yok.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 22:13
  1. Rize
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  3. MİLLİ TAKIMLAR
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Milli Takım

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