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Siyaset Erdoğan sinyali vermişti! Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor
Siyaset

Erdoğan sinyali vermişti! Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan sosyal medya düzenlemesiyle yalan terörüne darbe vurulacak. Düzenlemenin ekimde Meclis'e sunulması beklenirken, Sosyal Medya Başkanlığı'nın kurulması da gündemde.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 09:23:00 -
Erdoğan sinyali vermişti! Sosyal Medya Başkanlığı kuruluyor

Orman yangınları, sel felaketi ve mülteci karşıtlığıyla ilgili sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen yalan bombardımanı bardağı taşırdı. Temmuz 2020’de günlük erişimi 1 milyon fazla olan sosyal medya platformlarına Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye karşı bir operasyon sahası haline gelen sosyal medyadaki yalan terörüne çözüm bulmak için çalışmalarda son aşamaya geldi.

50 milyon euro ceza

Ekim ayında Meclis’e sunulması planlanan yeni düzenleme için pek çok ülke örneği incelenirken, Almanya ve Fransa modelleri ön plana çıktı. Almanya, Ekim 2017’de yürürlüğe giren NetzDG adlı yasayla, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara karşı sert tedbirler aldı. Yasa gereği uygunsuz bulunan içerikler 24 saat içerisinde silinmek zorunda. Silinmezse sosyal ağlara 50 milyon euroya kadar para cezası verilebiliyor. Mahkeme kararı olması halinde, suç içerikli paylaşım yapan kişinin bilgileri, şikayetçiyle paylaşılabiliyor. Fiziksel şiddet ve cinsel saldırı tehditleri üç yıla kadar, hakaret ise iki yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Fransa ise sosyal medyadaki dezenformasyon karşı hazırlanan “Avia Yasası”nı 13 Mayıs 2020’de yürürlüğe koydu.

1 saatte siliniyor

Yasa kapsamında küfür, ırkçılık, nefret suçu, terör ve çocuk istismarı, din ve dil odaklı hakaretler zararlı içerik kapsamına alındı. Zararlı içeriklerin 24 saat içerisinde terör ve çocuk istismarı paylaşımlarının 1 saat içerisinde kaldırılması şartı getirildi. Yasalara uymayan bireylere 250 euro, şirketlere ise 1 milyon 250 bin euro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Ağır yaptırımlar geliyor

Ak Parti’nin sonuna geldiği sosyal medya düzenlemesinde de Almanya modeli gibi Dijital mecralarda işlenen suçlarda adli süreci hızla başlatılması için şirketlerden hesap bilgilerinin istenecek, yalan ve provokasyona karşı caydırıcı para ile hapis cezaları uygulanacak. Yasaya uymayan şirketlere de ağır yaptırımlar uygulanacak. Sosyal medyada denetimi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bünyesinde kurulacak Sosyal Medya Başkanlığı yapacak.

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Yorumlar

vatandaş

Ahlaksız dizileri genelde es geçen RTÜK bünyesinde kurulacaksa çok ümidim yok. Ayrı bir başkanlık olmalı ve direkt cumhurbaşkanlığına bağlı olmalı
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kuzey

yapılması gereken budur.
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