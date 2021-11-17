Erdoğan 'S-400' sorusuna böyle cevap verdi: Bu tür açıklamalara...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin Türkiye'deki parça üretimleri konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Türkiye ile Rusya arasında devam eden S-400 anlaşmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Sanchez'le yapılan basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan'dan S-400 sorusuna cevap
Bir basın mensubunun S-400 üretimiyle ilgili sorusuna Başkan Erdoğan, cevap verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin Türkiye'deki parça üretimleri konusunda, "S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında Rusya ve Türkiye detay açıklama yapmamak üzerine mutabık kaldık, bu tür açıklamalara girmiyoruz" açıklamasında bulundu.