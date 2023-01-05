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Gündem Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?
Gündem

Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın (bugün) Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşecek" açıklamasını yapmıştı. Erdoğan bu gün Putin ile telefonda görüştü. Zelensky ile de görüşecek. Her iki lider ile de görüşüyor olması “ufukta bir barış planı var mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 12:54:00 - 2023-01-05 12:58:07
Erdoğan, Putin ile görüştü, Zelensky ile görüşecek! Ufukta bir barış planı var mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

 

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

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