Erdoğan-Putin görüşmesinin kritik detayları: Perde arkası! Rusya'dan Türkiye'ye gelecek, Rebit Kart sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ayrıntıları belli oldu. Türkiye'de tatil yapan Rus turistler için kolay ödeme sistemi olan Rebit Kart konusun üzerine çalışıldığı belirtilirken, süreç sezona yetişecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ele alınan konuların detayları belli olmaya başladı.

RUS TURİSTLER İÇİN REBİT KART SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, turizm görüşmenin kritik maddeleri arasında yer aldı. Rus turistler için ekstra uçak seferleri olacağı belirtildi. Türkiye'ye gelen Rus turistlere kolay ödeme imkanı sunan yeni bir ödeme sistemi üzerinde çalışılıyor. Rebit Kart denilen sistemi Rus turistler telefonlara kuracakları uygulama ile Türkiye'de rahatlıkla kullanabilecek. Merkez bankaları karşılıklı olarak konuya çözüm bulurken, süreç sezona yetişecek.



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