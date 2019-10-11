Erdoğan piyon yemez şahı mat eder! Salak mısın Soner?

Karanlık Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın, Barış Pınarı Harekâtı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki (BM) tarihi konuşmasını hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda terör devleti İsrail’in işgal politikasıyla ilgili yaptığı konuşmayı diline dolayan 'karanlık odacı' Soner Yalçın, Sözcü'de bugün çıkan “İkna etmelisiniz” başlıklı makalesinde, Erdoğan’a akıl vermeye çalıştı. Erdoğan’ın İsrail haritalarını göstererek ABD ve Batı’ya yönelik verdiği, “Amacınızı biliyoruz. PKK/YPG’yi maşa olarak kullanıp buraları da İsrail topraklarına katma niyetindesiniz ama buna izin vermeyeceğiz” mesajını anlamayan Yalçın, Arz-ı Mevud lejyonerliği yapan PKK’nın sahiplerinin ikna edilmesi gerektiğini yazdı.

Erdoğan'ın BM'nin 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, İsrail'in Siyonizm politikası gereği, Ortadoğu'yu baştan başa dizayn etme amacını bütün olarak değerlendirmesini kavrayamayan Yalçın, sorunu çapulcu bir terör örgütü olan PKK'dan ibaret görme gafletine düştü.

Erdoğan piyon yemez, şahı mat eder!

Barış Pınarı Harekâtı'nın, Siyonistlerin Theodor Herzl'den bu yana değişmeyen işgal planlarının Suriye'yi de içine alacak biçimde genişlemesine karşı yapılmış stratejik bir hamle olduğunu göremeyen Yalçın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, kuklalar yerine kuklaları oynatan İsrail'i hedef almasına anlam veremeyerek köşesini kahvehaneye çevirdi.

İşte Theodor Herzl'in asırlık Siyonizm haritası

Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl'in sınırlarını çizdiği Arz-ı Mevud, Türkiye'nin Hatay bölgesi ile Suriye'nin tamamını kapsıyor.

Soner Yalçın'ın o yazısındaki bölüm şöyle:

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Aldı eline haritaları İsrail'in zulmünü anlattı.

"Mursi'yi unutmayacağız" dedi.

"Cemal Kaşıkçı'yı hep hatırlayacağız" dedi.

15 gün sonra...

Mehmetçik teröre karşı Barış Pınarı Harekâtı'na başlayınca Batı medyası ayağa kalktı. Batı kamuoyundan tepkiler yağdı.

Peki...

Eğer biz binlerce yıllık devlet isek...

Eğer bizi 17 yıldır yöneten iktidar varsa...

Şunu sormamız gerekmiyor mu:

15 gün önce Kuzey Suriye'ye operasyon yapacağınız belli idi. O halde siz dünya platformunu PKK/PYD katliamlarını anlatmak için neden kullanmadınız?

Elinize İsrail haritası alacağınıza, PKK'nın yaptığı Başbağlar Katliamını ya da öldürdüğü bebeklerin fotoğraflarını neden almadınız?

Başkentin göbeğinde IŞİD ve PKK terörünün gerçekleştirdiği canlı bomba katliamlarından neden bahsetmediniz?

Teröristlerin Suriye topraklarından gelip cinayetler işlediklerinin delillerini neden ortaya dökmediniz?

15 gün sonra operasyona gideceksiniz, dünya medyası orada siz ne yapıyorsunuz?