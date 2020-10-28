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Aktüel Erdoğan: "Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir."
Aktüel

Erdoğan: "Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir."

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:13:02 -
Erdoğan: "Peygamber efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak, bizim şeref meselemizdir."
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