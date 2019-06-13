Erdoğan paylaştı! İşte yeni askerlik sisteminin detayları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı.13 Haziran 2019 Perşembe 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yeni askerlik sisteminin detaylarını paylaştı. Erdoğan, mesajında "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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