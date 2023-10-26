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Gündem Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail 3 semavi dinin kutsal mekanlarına saldırıyor
Gündem

Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail 3 semavi dinin kutsal mekanlarına saldırıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-26 12:02:00 -
Erdoğan, Papa ile görüştü: İsrail 3 semavi dinin kutsal mekanlarına saldırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Görüşmede, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlalleri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti.

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İsrail-Filistin savaşı devam ederken Arap ülkelerinden Türkiye'ye kötü haber

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Yorumlar

Gültekin

BİR MÜSLÜMAN OLARAK ALLAH'TAN DEĞİL DE HIRİSTİYANLARIN LİDERİ VEYA HALİFESİ OLAN PAPA'DAN YARDIM İSTENMESİ BİZ SAMİMİ MÜSLÜMANLARI DERİNDEN YARALIYOR, NASIL ABD'NİN ÇIKARLARI ZEDELENDİĞİNDE KAFASINA TAKTIĞI DEVLETLERE YAPTIRIM UYGULUYORSA, BİZ DÜNYA MÜSLÜMANLARI DA İSRAİL İÇİN YAPTIRIM UYGULAMAYI YAPALIM.

Ali

Müslümanlar kendi aralarında anlaştı da, halletti de iş papaya mı kaldı.
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