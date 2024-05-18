Erdoğan, o tuzağa dikkat çekmişti! Demek ki yine bir şeyler oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Türkiye'de yaşanan bazı olayların bürokratik vesayetin yeniden canlandırılma çabalarını akla getirdiğini belirtti. Erdoğan, "bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine izin vermeyeceğiz" diyerek, demokrasiyi tehdit eden iç ve dış unsurlara karşı uyanık olunması gerektiğini vurguladı. Gizli tanıklar ve zorla alınan ifadelerle kurulan tuzaklara dikkat çekerek, Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyen unsurların farkında olduklarını ifade etti. Erdoğan’ın “Kuklayı da kuklayıcıyı da ve oyunu kimin yazdığını çok iyi biliyoruz” vurgusuna işaret eden Milliyet gazetesi yazarı Abdullah Karakuş, “Demek ki yine bir şeyler oluyor. Tuzaklar kurulmaya çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Karakuş, şunları kaydetti:

“Geçmişte bir dönem bürokratik oligarşi vardı. Daha sonra bu bürokratik vesayete çevrilmeye çalışıldı.

Oyun içinde oyunlar oynandı. Hukuk dışı demokrasi dışı eylemler yapılmaya çalışıldı.

Son gelişmeler de ‘bürokratik vesayet tekrar mı canlandırılmaya çalışılıyor?’ sorularını akla getirmeye başladı. Gizli tanıklar, zorla ifade almalar, ‘şunu söyle bunu söyle ifadende’ vurguları...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz’ dedi.

‘Kuklayı da kuklayıcıyı da ve oyunun kimin yazdığını çok iyi biliyoruz’ vurgusu yaptı.

Demek ki yine bir şeyler oluyor. Tuzaklar kurulmaya çalışılıyor.

FETÖ benzeri örgütler canlandırılmaya mı çalışılıyor?

Türkiye içinde huzursuzluk çıkarılarak demokrasi ve Anadolu mu hedef alınmaya çalışılıyor?

Bölgemize baktığımız zaman, İsrail’e koşulsuz, gözü kapalı destek veren ülkeleri gördüğümüz zaman Türkiye üzerinde de oyunlar oynanmaya çalışıldığını söyleyebiliriz.

Kim bunlar peki? Neden kendileri gelip açık açık savaşmıyorlar?

Tabii ki tüm bölgeyi vekalet savaşlarıyla yakıp yıkanlar. Irak’a bakın, Suriye’ye bakın, Afganistan’a bakın.

‘Üsler kuralım, doğal zenginlikleri biz alalım’ diyerek bölgede huzur istemeyen ülkeler.

Yani Türkiye’ye hep yukardan baktığını sanan batı ülkeleri.

Terör başlarını ve örgütlerini ülkelerinde besleyen ülkeler bunu neden yapıyor ki hiç sordunuz mu kendi kendinize?

Ya da Suriye’de terör örgütlerine silah verenleri ve eğitenleri...

Bunları düşündükçe Türkiye içinde birlik ve beraberliğin öneminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissediyorsunuz.

Oyunları bozmak için birlikte dimdik ayakta olma zamanı…”