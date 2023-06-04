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Gündem Erdoğan o ismi anons etti, salonda alkış tufanı koptu
Gündem

Erdoğan o ismi anons etti, salonda alkış tufanı koptu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 13:03:00 -
Erdoğan o ismi anons etti, salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninde teşekkür ettiği isimler arasında en çok alkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldı. Erdoğan'ın jesti sonrası Bahçeli'nin verdiği karşılık kameralara böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama töreninde teşekkür ettiği isimler arasında en çok alkışı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aldı. Erdoğan'ın jesti sonrası Bahçeli'nin verdiği karşılık kameralara böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi.

Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinde çok büyük katkısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi unutmadı.

Erdoğan'ın konuşmasında teşekkür ettiği isimler arasında en çok alkışı olan Bahçeli oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, "Cumhur ittifakının bu süreç içerisinde beraber bu mücadeleyi yürüten Devlet Bey'e şahsım tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum." dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra salondaki konuklar uzun süre Bahçeli'yi alkışladı.

Yanında bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Bahçeli'ye dönerek alkışladı.

Erdoğan'ın vefası sonrası Bahçeli'nin de alkışla karşılık verdiği anlar kameralara yansıdı.

 

 

 

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