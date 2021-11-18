Erdoğan noktayı koydu! Faizcilerle yol yürümeyiz

Muhammet Kutlu Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Konuşmasına önceki gün vefat eden Sezai Karakoç’a Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Erdoğan, “Tüm İslam aleminin ve insanlığın başı sağ olsun” dedi. Sezai Karakoç’u, hepimizin gençliğinin şiiri Mona Roza’sız anmak olmaz” diyen Erdoğan, şiirin dizelerini okudu.

Sen nasıl bacısın!

Muhalefeti eleştirisinde Erdoğan, şunları dile getirdi: “Hukuki süreç nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, şehit yakınlarına hakaret edenlerin, bizim de milletimizin de gözünde milletvekilliği sakıt olmuştur. Bu küfürbaz, terbiyesiz, yüzsüz, erdemsiz kişiliklere hak ettiği dersin, gittikleri her platformda ve sandıkta mutlaka verileceğine inanıyorum. Hele hele Genel Başkanı bir bayan olanın, küfrü asla yenilir yutulur değil. Bir bayanın ağzından ‘yavşak, yavşaklar’ diye bir ifade çıkar mı? Karşınıza geçip bölücü örgüt propagandası yapana, mahcup bir edayla mukabele ediyorsunuz. Buna karşılık şehit yakınının isyanına, bacısına söverek, hani bacıydı kendisi de bu kardeşimizin bacısına söverek ve kendisini tekmeleyerek cevap veriyorsunuz.

CHP, PKK’nın çizgisine dümen kırdı

Ülkenin ikinci büyük partisinin de kısır siyasi hesaplarla ve geçmişte verdiği oyları inkar pahasına bölücü örgütün çizgisine dümen kırması hepimizi üzmüş ve öfkelendirmiştir. Son tezkere oylamasıyla ve yatırımcılar başta olmak üzere pek çok kesime yönelik tehdit diliyle CHP, artık fiilen de pozisyon değiştirmeye başlamıştır. Bu süreç, bir süredir milli çıkarlarımıza somut darbeler vurma safhasına geçmiştir. CHP’nin öncülüğünde hayata geçirilmeye çalışılan bu proje, eski Türkiye’yi hortlatmadır. Daha önce Suriye ve ırak tezkerelerine ‘evet’ diyenleri ihanetle suçlarken, bugün PKK’yı bitirmekten söz ediyor... Sen önce benim başörtülü kızlarımdan, bacılarımdan git helallik dile.”

Asgari ücretiyle dolgun zam

Ekonomiye dair mesajlar da veren Bakan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kamu işçilerine ve memurlarına verdiğimiz yüksek oranlı zamlarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için gereken çabayı gösteriyoruz. İnşallah asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz... Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim.

TÜSİAD’a faiz göndermesi

Yatırımdan yanaysan buyurun işte size kredi düşük faizle. Hadi alın krediyi de yatırım yapın. O zaman kaçıyorlar. Bunlar nasıl iş adamı? Türkiye’nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın, tutmaz. Çünkü biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun, TÜSİAD’ı, şusu, busu vesaire dürüst olacaksınız, dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyduktan sonra da kalkıp iktidara sallayacaksınız, yok öyle 25 kuruşa simit... Sondaj filomuza dördüncü gemimizi de ekledik. Milletimiz ekonomideki konjonktürel sıkıntıları da sadece AK Parti’nin çözebileceğine inanıyor, görüyor.”