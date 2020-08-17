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Gündem

Erdoğan neden Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Peki neden dolayı tazminat davası açıldı?

Yeniakit Publisher
2020-08-17 21:36:00 -
Erdoğan neden Kılıçdaroğlu hakkında 2 milyon liralık tazminat davası açtı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhrubaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 2 milyon liralık manevi tazminat davası açıldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Kılıçdaroğlu'nun 17 Ağustos 2020 günü bir gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi hakkında yalan ve iftira yollu sözde yurtdışında paralarının olduğunu belirten açıklamaları nedeniyle tazminat davasının açıldığını ifade etti.

Avukat Özel, Kılıçdaroğlu için önceki iddialarınıda ispat edemediği gibi bu iddiasını ispat edemeyeceğini belirterek, çamur at izi kalsın takdiğinde devam edeceklerini ifade etti. 

Ahmet Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan va aile bireylerinin yurt dışında herhangi bir parasının bulunmadığını belirterek, Kılıçdaroğlu'nun kendisine inanan kesimi yalan ve iftiralarıyla yanıltarak siyaset yaptığını söyledi. 

Özel yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

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