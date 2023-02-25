  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

G7 ülkelerinden Rusya çağrısı! 'Derhal geri çekilin'

THY, İtalyan devi ile sponsorluk için görüşüyor iddiası! Eski ana sponsoru dünyaca ünlü bir markaydı

112 Acil Çağrı Merkezi deprem anında görevlerine devam etti! İşte o anlar...

İtiraf gibi sözler! CHP'yi eleştirince mikrofonu elinden alındı

Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı

İbrahim Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: Deprem sonrası henüz nitelik kazanmadı! O tarihte olacak gibi!

Bakanlığın adını kullanıyorlar! Aman dikkat

Depremzede vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devletin nerede olduğunu işte böyle anlattı!

AFAD'tan flaş açıklama! Can kaybı arttı

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın deprem bölgesindeki hizmetleri!
Medya Erdoğan neden hemen bunu yapmak istiyor? İşte cevabı
Medya

Erdoğan neden hemen bunu yapmak istiyor? İşte cevabı

"Depremden dakikalar sonra 'Devlet çöktü, felç oldu' demeye başlamışlardı... Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar" ifadelerini kullanarak müzmin muhaliflerin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" sorusunun cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 08:45:00 -
Erdoğan neden hemen bunu yapmak istiyor? İşte cevabı

"Depremden dakikalar sonra 'Devlet çöktü, felç oldu' demeye başlamışlardı... Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar" ifadelerini kullanarak müzmin muhaliflerin ikiyüzlülüğüne dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" sorusunun cevabını verdi. 

Altınok, şunları kaydetti:

"Depremden dakikalar sonra "Devlet çöktü, felç oldu" demeye başlamışlardı...

Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başlıktaki mizahi skeçlere konu olacak soru da birkaç gündür muhalefet medyasında elden ele gezen Alman Deutsche Welle'nin özel haberinden...

200 kişinin hayatını yitirdiği sel felaketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ yaraları saramadığı için eleştirilen Alman devletinin gayri resmi yayın organı DW, ta oralardan Türk hükümetinin anında imar hamlesine başlamasından "işkillenmiş"...

Buralı editörleri de Erdoğan'ın "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde kalıcı konutlara yerleştireceğiz" sözlerini bir şehir planlamacısına, bir de siyaset bilimcisine sormuş...

Şehir planlamacısı, "Bu kadar erken hareket edilmesinin sakıncalarına" dikkat çekmiş... Geçici yerleşimlerin, konteyner ve çadır kentlerin altyapısını daha uygun hale getirip cazip kılmak varken hemen kalıcı konutların inşa edilmeye başlanmasını uygun bulmamış.

Kendisine aynı "uzman tavsiyesini" deprem bölgesine gidip evsiz kalan vatandaşlara da anlatmasını öneririm. Tezini sınamak açısından aydınlatıcı bir deneyim olacaktır. Bu arada "Zemin etüdü yapmayı da unutmayın ha" diye hatırlatan mimarların, mühendislerin inşa ettiği ve depremde bir teki bile yıkılmayan on binlerce TOKİ konutundan birkaçını incelemiş olur.

Erdoğan'ın depremin şokunun hemen ardından imar hazırlıklarına başlamakta elini çabuk tutmasını "AKP'nin yaklaşan seçimlere yönelik yatırımı" olarak değerlendiren siyaset bilimcilerine de sormak lazım...

Erdoğan'ın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela?

Tabanlarında bile "Bu işin altından kalkarsa Erdoğan kalkar" algısının oluşmasının sebeplerini düşünen muhalefet cevabı uzakta aramasın."

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

erkan dalkilic

kilicdaroglu ve etrafi daha arkalarini temizlimiyorlarbok kokuyorlar bir de düsünün Türkiyeyi ayaga kaldiracaklar bunlar bir les gurubu hic bir ise yaramazlar serefiz ve terbiyesiz olduklarini ispat ettiler ispatli NAMUSSUZLAR damgasi var üslerinde.

Nur

Allah muhaliflerin kalbine göre versin. İğrençlik Akıyor paçalarından medyadaki trollerde hainlerde maşalarda kafirlerde hepiniz belanızı bu bulacaksınız inşallah ahirette tede dünyadada Allahın adeletine güveniyoruz .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23