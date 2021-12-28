  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Erdoğan neden dolara erken müdahale etmedi' diyenlere ders
Ekonomi

'Erdoğan neden dolara erken müdahale etmedi' diyenlere ders

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin 'Erdoğan doların 18 liranın üzerine çıkması için neden bekledi?' sorusuna çarpıcı yanıtlar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 13:28:00 -

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinimn dolar kuruna ilişkin tepki çeken haberini yorumladı.

Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Önce çıkması için ortalığı yangın yerine çevirdiler. Sayın Erdoğan ‘Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz’ şeklinde uyarıda bulundu. Hatta ‘Yapmayın dış güçlerin oyununa gelmeyin’ dedi. Ayrıca Milli Gazete bile dalga geçti. Erdoğan en sonunda ‘Tamam’ dedi ve gerekeni yapınca ‘Niye bekledi’ diyorlar. ‘7 yıl sonra ilk defa Merkez Bankası piyasaya direk satış yaptı’ diyorlar. Derdiniz nedir? Dolar daha yukarı çıksın mı istiyorsunuz? Ortalığı kızıştırıyorlar. Erdoğan gidici diyorlar. Sonra Erdoğan ortaya çıkınca ortadan kayboluyorlar" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi: 

'Niçin Erdoğan dövize müdahale etmek için 18’e kadar çıkmasını bekledi?' diyorlar. İşte belki insafa gelirsiniz, terk edersiniz diye 2-3 gün bekledi. 1 milyar dolar verdi. Siz yine Amerikancılık yaptınız. Uşaklık yaptınız. Erdoğan 20 günde, 1 ayda beklemedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay