'Erdoğan neden dolara erken müdahale etmedi' diyenlere ders

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinimn dolar kuruna ilişkin tepki çeken haberini yorumladı.

Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, "Önce çıkması için ortalığı yangın yerine çevirdiler. Sayın Erdoğan ‘Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz’ şeklinde uyarıda bulundu. Hatta ‘Yapmayın dış güçlerin oyununa gelmeyin’ dedi. Ayrıca Milli Gazete bile dalga geçti. Erdoğan en sonunda ‘Tamam’ dedi ve gerekeni yapınca ‘Niye bekledi’ diyorlar. ‘7 yıl sonra ilk defa Merkez Bankası piyasaya direk satış yaptı’ diyorlar. Derdiniz nedir? Dolar daha yukarı çıksın mı istiyorsunuz? Ortalığı kızıştırıyorlar. Erdoğan gidici diyorlar. Sonra Erdoğan ortaya çıkınca ortadan kayboluyorlar" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu açıklamasının devamında şunları söyledi:

'Niçin Erdoğan dövize müdahale etmek için 18’e kadar çıkmasını bekledi?' diyorlar. İşte belki insafa gelirsiniz, terk edersiniz diye 2-3 gün bekledi. 1 milyar dolar verdi. Siz yine Amerikancılık yaptınız. Uşaklık yaptınız. Erdoğan 20 günde, 1 ayda beklemedi.