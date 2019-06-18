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Erdoğan Mursi için Fatih Camiisi'nde olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.

18 Haziran 2019 Salı 14:32
Erdoğan Mursi için Fatih Camiisi'nde olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:32
  1. İstanbul
  2. Muhammed Mursi
  3. Fatih Camisi
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Mısır
  6. Twitter

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