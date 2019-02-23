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Erdoğan müjdeyi vermişti! 400 bin ton alınıp ucuza satılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti'nin Isparta mitinginde verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi. Elmalar, İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
Erdoğan müjdeyi vermişti! 400 bin ton alınıp ucuza satılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınIsparta mitingindeelma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçildi. Isparta’da depolarda bekleyen 400 bin ton elma, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınarak ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacak.

Uygun fiyatla satılacak

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ulaştırıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:32
  1. Isparta
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Tanzim satışlar
  4. elma satışı
  5. ucuz satışlar

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