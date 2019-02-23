Erdoğan müjdeyi vermişti! 400 bin ton alınıp ucuza satılacak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti'nin Isparta mitinginde verdiği elma tanzimi talimatı sonrası harekete geçildi. Elmalar, İstanbul ve Ankara’daki tanzim satış noktalarında satılmak üzere üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında kaliteye göre satın alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ınIsparta mitingindeelma tanzimi açıklamasının ardından harekete geçildi. Isparta’da depolarda bekleyen 400 bin ton elma, üreticiden kilosu 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 10 kuruş arasında alınarak ülke genelinde tüketiciye uygun fiyatla satılacak. Uygun fiyatla satılacak TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, gerekli anlaşmanın sağlandığını ve elma alımlarının kısa süre içinde başlayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Isparta ziyaretinde elmaya ihracat teşviki verilmesi talebinin de iletildiği, konunun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a ulaştırıldığı öğrenildi.

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