Erdoğan müjdeyi Ataşehir'de verdi! "3 katlı büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Mitingi'nde halka hitap ettiği konuşmasında müjdeleri art arda sıraladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz.

- Onlar birbirini yerken biz Aydın'dan Sivas'a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık.

- İstanbul neyse Diyarbakır da o. Terör anlayışı ile buluşursa her taraf çukur olur.

- Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz.

- Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük.

- İstanbul Havalimanı'nın ilk etabını 29 Ekim'de açtık.

- 3 katlı büyük İstanbul Tüneli Projesini hayata geçireceğiz.

- İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

- Şehrimizi dünyanın en yaygın ulaşım ağlarına kavuşturuyoruz.

- Dersimizi iyi çalıştık, yine çalışıyoruz. Atatürk Havalimanı yeni millet bahçesi olarak bambaşka olacak. Tabii orada bir pistimiz kalacak.

- 30 yıllık beklenti sona eriyor. Yenisahra - Barbaros 5 bin yıllık ve binlik ölçekli imar planlarını çıkardık. Senelerdir sürümcede bırakılan bu meseleyi büyükşehir belediyemiz geçen hafta halletti.