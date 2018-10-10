Erdoğan, Muhammed Halbusi'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul, yaklaşık 45 dakika sürdü.