Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü
Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.
Dünya
Suudi Arabistan'ın 24 saatlik ültimatomuna BAE'den yanıt: Yemen'deki gelişme sonrası ilişkin açıklama