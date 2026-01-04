  • İSTANBUL
Gündem Erdoğan Muhammed bin Selman'la görüştü
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la telefonda görüştü

Görüşmede, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

 

Erdoğan, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti.

