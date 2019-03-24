Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'ne katılan vatandaşların sayısını açıkladı.24 Mart 2019 Pazar 16:07
AK Parti – MHP Ankara ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İstanbul Yenikapı'da düzenleniyor.
"Alanda 1 milyon 600 bin kişi var"
Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne katılanlarını sayısını "Emniyet şu anda alanda 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu söyledi" ifadeleriyle açıkladı.
YORUM YAZ