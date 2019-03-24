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Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı Mitingi'ne katılan vatandaşların sayısını açıkladı.

24 Mart 2019 Pazar 16:07
Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı

AK Parti – MHP Ankara ortak mitingi, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla İstanbul Yenikapı'da düzenleniyor.

"Alanda 1 milyon 600 bin kişi var"

Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi'ne katılanlarını sayısını "Emniyet şu anda alanda 1 milyon 600 bin kişinin olduğunu söyledi" ifadeleriyle açıkladı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 16:07
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Devlet Bahçeli

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