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Aktüel

Erdoğan: "Meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız"

Yeniakit Publisher
2020-05-04 20:02:22 -
Erdoğan: "Meşru Libya yönetimine verdiğimiz desteği devam ettirerek, bölgeyi yeniden bir barış beldesi haline dönüştürmekte kararlıyız"
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