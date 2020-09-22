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Gündem Erdoğan, Merkel ve AP başkanıyla görüştü! Doğu Akdeniz zirvesinden flaş karar
Gündem

Erdoğan, Merkel ve AP başkanıyla görüştü! Doğu Akdeniz zirvesinden flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile görüşmesi sonrası yapılan açıklamada Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:26:00 -
Erdoğan, Merkel ve AP başkanıyla görüştü! Doğu Akdeniz zirvesinden flaş karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile video konfras üzerinden Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Üçlü zirve sonrası yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu duyuruldu.

Erdoğan: Yakalanan ivme korunsun

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerginliğin azaltılması ve diyalog kanallarının işletilmesi için yakalanan ivmenin korunması çağrısında bulundu. Erdoğan ayrıca, diyaloğun canlandırılması noktasında mutabakatın nasıl ilerleyeceği konusunda Yunanistan'ın adımlarının önemli olacağını söyledi.

Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Milli Savunma Bakanı Akar,Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, MİT Başkanı Fidan, İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da katıldı.

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