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Gündem

Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel arasında geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Merkel'in Erdoğan'dan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede faaliyetlerine ara vermesini istediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 20:03:00 -
Erdoğan-Merkel görüşmesinin detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmede ele aldığı konuların detayları ortaya çıktı.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ele alındığı görüşmede Merkel, Erdoğan'dan Oruç Reis sismik araştırma gemisinin bölgede çalışmalarına ara vermesini istedi.

Almanya'nın aracılığı ile Türkiye ve Yunanistan'ın masaya oturmasından sonra tam uzlaşmaya varmak üzereyken Mısır ile yapılan anlaşma nedeniyle masanın dağılmasının kendilerinde de hayal kırıklığı oluşturduğunu dile getiren Merkel, Doğu Akdeniz'de yeni gerginliklerin çıkmasının herkesin zararına olacağını söyledi.

Erdoğan'dan net cevap: Görevine devam edecek

Görüşmede Erdoğan'ın, Yunanistan'ın Mısır ile yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Mısır ile yapılan anlaşma uluslararası hukuka uygun değil, bizim nezdimizde de zaten yok hükmünde. Meis Adası'nı ana kara olarak değerlendirmelerinin bir anlamı yok" dediği öğrenildi.

Merkel'in, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına atıf yaparak Oruç Reis'in faaliyetlerine "kısa süreliğine" ara verilmesi iması üzerine ise Erdoğan'dan net bir tavır geldi.

Erdoğan, bu imaya, "Görevine devam edecek. Biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bazı provokasyon haberlerini de alıyoruz. Yunanistan'ın provokasyonları durdurulmalı" karşılığını verdiği belirtildi.

 

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