Erdoğan: Medeniyetimizi inkâr edenden hayır gelmez

Yeni Akit Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir” dedi. Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler’de düzenlenen Türkiye Ekonomi Şûrası’nda yaptığı konuşmaya, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek başladı. Son 16 yılda Türkiye’yi 3,5 kat birlikte büyüttüklerini kaydeden Başkan Erdoğan, “Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına iş dünyasıyla birlikte yükselteceğiz” ifadelerini kullandı.

Asıl düşmanımız içeride

Türkiye’nin en büyük sorunun dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içindeki bir takım kifayetsizler olduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Bunlar kendi ülkelerinin gücünü bilmedikleri, inanmadıkları, kendi insanlarına güvenmedikleri için hep birilerinin gölgesi altında, birilerinin emrinde hareket etmişlerdir. Kendi medeniyetini, tarihini, kültürünü, ecdadını ısrarla kötüleyen, küçümseyen, aşağılayan, karikatürize eden bir zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir. İşte bu kesimin sürekli diline doladığı, tarihimizde ve medeniyetimizde sanayinin, teknolojinin, üretimin olmadığıdır. Herhalde bunlar sanıyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille indi, içindeki insanları ve imkanları da öylece bir kaya kovuğundan çıktı.”

Fiyatları düşürmeyen hesap verir

Birilerinin ‘piyasanın şartları’ kılıfı ile fırsatçılığa yönelmesinin çok üzüntü verici olduğunu belirten Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Faiz oranları ve enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen markette hâlâ sebze meyvede fiyat düşmüyor. Bunun ahlaki bir temeli olabilir mi? Bu marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma görevi de bizimdir ve hesabını sorarız. Her şey ortada, rakamlar ortada, üreticiden çıkışı ortada ama bakıyorsunuz bunlarda en ufak bir oynama, düşüş söz konusu değil. Hâlâ ‘vatandaşımı nasıl sömürürüm’ bunun gayreti içerisinde. Milletimizin bu konuda dillendirdiği şikayetleri kulak arkası edemeyiz."

Bize saldırana bedelini ödetiriz

Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan şunları aktardı: “Türkiye’ye karşı en ufak bir saldırı düzenleyenler bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. DEAŞ başta olmak üzere YPG, PYD hepsi, bunun bedelini ağır öderler. Onun için kimse bizi rahatsız etmeye kalkmasın. Türkiye eski Türkiye değil. Birileri siyaset yoluyla, birileri sahada silahla, birileri masada diplomasiyle Türkiye’yi yeniden kendi kafalarındaki o dar kalıplara sokmak için cansiperane bir şekilde çalışıyor. Halbuki artık o günler geride kaldı. Bir başka ifadeyle ‘cin şişeden çıktı. İşte sınırlardayız, bütün gücümüzle oralardayız. Şayet bize verilen sözler tutulur ve süreç işlerse ne ala. Aksi takdirde hazırlıklarımızı zaten büyük ölçüde tamamladık, kendi stratejimiz doğrultusunda gereken adımları atmaya başlayacağız.”