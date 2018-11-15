Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.