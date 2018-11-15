Erdoğan, Mahmud Abbas'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.15 Kasım 2018 Perşembe 18:45
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gazze'de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Filistin davasına olan desteğini ifade etti.
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