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Aktüel

Erdoğan: "(Libya'daki gelişmeler) Sayın Putin'le de görüşmem olacak. 'Benim orada askerim yok' açıklaması vardı, kendileriyle konuşalım istiyorum."

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:42:07 -
Erdoğan: "(Libya'daki gelişmeler) Sayın Putin'le de görüşmem olacak. 'Benim orada askerim yok' açıklaması vardı, kendileriyle konuşalım istiyorum."
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Satılık teraslı dubleks daire

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