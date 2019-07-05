Erdoğan Libya lideriyle görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz el Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. Görüşmede Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu. Erdoğan, Libya'nın barış, huzur ve istikrarı için Libya hükümetinin yanında olduğunu ifade etti.

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