0553 313 94 23

Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı gönderdi

30 Ağustos 2019 Cuma 13:00
Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı gönderdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:00
  1. Belediye Başkanı Alim Işık
  2. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  3. Kütahya
  4. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Vali Ömer Toraman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki temsilcilerinin grupları belli oldu
    1. Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki..
    2. Erzurum’da 30 Ağustos coşkusu
    3. Acılı anne ve baba Emine Bulut’un..
    4. İklim değişikliğinde arazi..
    5. Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    6. Söğüt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu
    8. Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer..
    9. Adana’da fener alayı
    10. Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda..
    11. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın’ın..
    12. Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun..
    13. Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı..
    14. Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de..
    15. Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan..
    16. Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait..
    17. 30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de..
    18. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    19. Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    20. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer..
    21. Tunceli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı
    22. 45 bin kovandan 700 ton bal bekleniyor
    23. Erzincan’da 30 Ağustos Zafer..
    24. Ünlü teknik direktörün kızı hayatını..
    25. Eskişehir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    26. İBB'de işten çıkarmalar
    27. Demokratik Kongo'da ebola virüsünden..
    28. Akrobasi pilotu baba ile kızından..
    29. Malezya’da yakalanan üst düzey FETÖ’cü..
    30. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması