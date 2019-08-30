Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı gönderdi30 Ağustos 2019 Cuma 13:00
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla Vali Ömer Toraman ile Belediye Başkanı Alim Işık'a tebrik telgrafı gönderdi.
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