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Gündem Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi
Gündem

Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi

Yeniakit Publisher
2023-07-16 10:26:00 -
Erdoğan Körfez turuna çıkıyor: 25 milyar dolarlık yatırım hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan, Katar ve BAE olmak üzere Körfez turuna çıkıyor. 25 milyar dolarlık yatırım hedefiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde 18 Temmuz'da önce Katar'a ardından da Suudi Arabistan ve BAE'ye gidilecek.

Türkiye, Körfez ülkeleriyle yeni dönemin kapısını atılan karşılıklı adımlarla araladı.

Gittikçe derinleşen ilişkiler meyvesini vermeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Körfez ülkelerine bir dizi ziyarette bulunacak.

İlk ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Temmuz Salı günü ise Katar'a geçecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ise 19 Temmuz'da Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek.
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25 milyar dolarlık yatırım hedefi

25 milyar dolarlık yatırım hedefinin planlandığı gezide Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerde kalabalık bir iş insanı grubu da eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretlerde kalabalık bir iş insanı grubu da eşlik edecek.

200 iş insanı da eşlik edecek

Buna göre Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu da (DEİK) 200 iş insanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ziyaretlerde yer alacak.

Erdoğan üç ülkede DEİK tarafından düzenlenen iş forumlarına da katılacak.

Forumlar düzenlenecek

İş forumları, Cidde, Doha ve Abu Dabi'de gerçekleştirilecek.

Ekonomik iş birliğinin en üst düzeye çıkarılmasının amaçlandığı Körfez turunda, savunma sanayii, enerji, sağlık, tarım, gıda, inşaat, lojistik, altyapı, e-Ticaret, petrokimya ile ilgili anlaşmalara imza atılacak.

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Yorumlar

Turan

Sayın Bahçeli ile sayın Destici emekli maaşı alanlar için düzelme istedi senide anlıyoruz fakat kök maaş 5500 olan 7500 de kaldı bu duruma bir el at reis yaparsa reis yapar

CHP İKTİDARA

Ülkede iflas koşulları oluşmuştur.tüm sendikalar genel greve gitmelidir.muhalefet meydanlara inip kitlesel mitingler ile bu dinci,gerici,hırsız iktidarı seçime zorlamalı ve ülkenin demokratik seçimler ile önünü açmalıdır!yarın çok geçtir,bugün sahaya çıkılmalıdır.
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