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Gündem Erdoğan konuşurken... Ücretli öğretmenlerden dikkat çeken tezahürat
Gündem

Erdoğan konuşurken... Ücretli öğretmenlerden dikkat çeken tezahürat

Ankara'ya çıkarma yapan ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunduğu AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katıldı. Öğretmenler, Erdoğan konuştuğu esnada "Reis ücretliye 10 bin kadro" tezahüratı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 16:36:00 - 2023-02-02 16:39:57
Erdoğan konuşurken... Ücretli öğretmenlerden dikkat çeken tezahürat

 Recep Yeşil  İstanbul 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ücretli öğretmenler de yerini aldı

Yeni bir statü verileceği öne sürülen ücretli öğretmenler okullara verilen ara tatili Ankara'da geçirdi. Yaklaşık iki haftadır Ankara'da bulunan öğretmenler milletvekilleri ile bir araya geldi.

"Bizim bir statümüz yok. Toplum önünde kendimizi rencide olmuş hissediyoruz. Biz sadece hakkımızı istiyoruz. Yıllarca çalıştık emekli olacak SGK primi ve güvencemiz bile yok. Yıllardır emek veren çalışan arkadaşlarımız ne yapacaklar?" diyerek yaşadıkları mağduriyetleri dile getiren ücretli öğretmenlerin son durağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunduğu AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı oldu.

"Reis ücretliye 10 bin kadro"

Erdoğan'ın konuşması esnasında öğretmenler, "Reis ücretliye 10 bin kadro" tezahüratı yaptı.

"Çözerse Başkan Erdoğan çözer"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Tek isteğimiz emsali dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan 2018 ücretli öğretmen atamasının tekrar yapılmasıdır" çağrısında bulunan ücretli öğretmenler 10 bin kadro taleplerini yeniledi.

Son sözlerini "Çözerse Başkan Erdoğan çözer" şeklinde söyleyen ücretli öğretmenler, görev yaptıkları okulların bulunduğu şehirlere geri döndü.

Yeni statü getirilecek

AK Parti, yeni bir torba yasa hazırlığına başladı. Çalışma Bakanlığı, yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelin kadroya alınması düzenlemesinin kapsamı dışında kalan 140 bin çalışan ile ilgili yeni bir çalışma başlattı. Ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlerin de içinde bulunduğu bu grubun özlük haklarının düzeltilmesi, yeni bir statü getirilmesi gibi konular üzerinde duruluyor. 

 

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Yorumlar

Hasel

Aynen,çözerse reisimiz çözer.Ötekiler,kendi menfaatlarına yönelik bulmaca çözer.

Erhan

Ücretli öğretmenlere kadro istiyoruz
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