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Siyaset

Erdoğan kızları kaçırılan aileyle görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kızları kaçırılan aile ile videokonferans ile görüştü. Erdoğan, aileye desteklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:45:00 -
Erdoğan kızları kaçırılan aileyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile görüştü. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmede, 16 yaşındayken kızları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan bir aile de Savcı Sayan'ın yanında bulundu.

Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, kızlarının bulunması için yardım istedi. Erdoğan, aileye kızlarına en kısa sürede kavuşmaları dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuda gerek askerimiz, gerek polisimiz hepsi yoğun bir çalışmanın içindeler. Bazıları ailelerine döndüler. Hala dönmelerini beklediklerimiz var. Bunu da inşallah başaracağız" dedi.

Kaçırılan kızın babaannesiyle de görüşen Erdoğan, "Sizin torununuz bizim de torunumuzdur" dedi.

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