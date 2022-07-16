Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun darbeyi evden takip ettiğini hatırlattı! Hazmedemeyen CHP'liler alanı terk etti
İstanbul'da düzenlenen 15 Temmuz anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini kahvesini yudumlayarak televizyon başında seyrettiğini hatırlattı. Erdoğan'ın konuşmasını Burdur'da ekrana yansıtılan görüntülerden takip eden CHP'li yöneticiler, gerçekleri hazmedemeyince alanı terk etti.
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15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle anıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı İstanbul Saraçhane'deki program, 81 ilin meydanında ekrana yansıtıldı.
Gerçekleri hazmedemeyince alanı terk ettiler!
Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan etkinlikte yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe girişimini Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde elinde kahve ile takip ettiğini hatırlattı.
Gerçeklerin yüzlerine vurulmasını hazmedemeyen CHP'li Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve diğer CHP'liler, Erdoğan’ın konuşması esnasında alanı terk etme saygısızlığında bulundu.