Erdoğan, Kazımi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.