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Siyaset Erdoğan, Kazımi ile görüştü
Siyaset

Erdoğan, Kazımi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 20:37:00 -
Erdoğan, Kazımi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari, askeri, istihbari alanlarda, ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadelede iş birliğini artırmak gerektiğini belirtti.

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