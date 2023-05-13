Erdoğan kazanırsa ülkeyi terk edeceğim, demişti! Gitmezsen şerefsizsin

Verdiği İzmir konserinde “Yurtta Aşk Cihanda Aşk” adlı şarkısını seslendirirken elleriyle kalp emojisi Gülşen, Millet İttifakı’na mesajı yolladı. Şarkıcı için “Oyum Kemal’e diyor” yorumları yapıldı.

Geçen yıl 30 Nisan’dı…

İstanbul Ataşehir'de sahneye çıkar Gülşen Çolakoğlu, ekip arkadaşlarından birini işaret ederek “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” dedi.

Bu sözler, Türkiye’yi ayağa kaldırdı.



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Şarkıcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hemen soruşturma açıldı.

3 gün yattı, tüm yasakları kalktı

25 Ağustos 2022'de tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen, “konutu terk etmeme” şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak 4’üncü gününde tahliye edildi.

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen şarkıcının önce “konutu terk etmeme”, ardından da yurt dışı yasağı kaldırıldı.

Ve yargılama nihayet bitti.

Yargılaması bitti: 10 ay ceza

Gülşen, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması da geri bırakıldı.

Bir dönem her gün sahne alan Gülşen, cezaevi sürecinin yaşandığı 1 yıl boyunca ortalarda gözükmedi.

Yurt dışı yasağının kalmasıyla oğlunun yanına İspanya’ya giden, oradan da ev aldığı Londra’ya geçen Gülşen’in, tüm planlarını 14 Mayıs sonrasına bıraktığı öne sürüldü.

“Erdoğan kazanırsa ülkeyi komple terk ederim”

Yine iddialara göre şarkıcı, “Erdoğan kazanırsa ülkeyi komple terk ederim” dedi.

Yakın çevresi ve avukatı her ne kadar bunu yalanlasa da, şarkıcı dün akşam verdiği İzmir konserinde oyunun rengini belli etmekten kaçınmadı.

"Oyum Kemal'e"

“Yurtta Aşk Cihanda Aşk” adlı şarkısını seslendiren Gülşen, Millet İttifakı’nın 1 hafta boyunca seçim meydanlarında öğrenmeye çalıştığı “kalp” emojisini yaptı.