Erdoğan Kahramanmaraş'ta müjdeleri art arda sıraladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş'taki mitinginde halka seslendi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Maraş’ın istiklali demek Türkiye’nin istiklali demektir. Kahramanmaraş 31 Mart’ta da yine milli iradeden yana olacaktır.

Biz Kahramanmaraş’ı gönülden sevmekle kalmadık, aynı zamanda bu kadim şehri tarihinin en güzel hizmetleriyle buluşturduk. Kahramanmaraş’a bugüne kadar 30 katrilyon yatırım yaptık. Birkaç yıl içinde Kahramanmaraş’ta 1902 kişi kapasiteli yurt binalarını açıyoruz. Şehrimizde ikinci devlet üniversitesini kurduk.

Bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor. Millet Bahçelerimizin proje çalışmaları devam ediyor. 13’ü hastanelerden oluşan toplam 86 tesisi Kahramanmaraş’a kazandırdık.

Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Kahramanmaraş’taki mevcut Havalimanı’nın yolcu kapasitesi yıllık 40 bindi. Havalimanımızın yolcu sayısı geçtiğimiz yıl 334 bine ulaştı. Yaklaşık 2 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik.

Maraşlı iş adamlarımıza, girişimcilerimize toplamda yaklaşık 3 katrilyon lira yatırım teşviki verdik. Maraş’a Islah Organize Sanayi Bölgesi oluşturarak, imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Maraş'ı Expo 2023 kapsamında bir rekreasyon alanı haline getiriyoruz.

Maraş'ı en az 40 ülkenin katılacağı, 2 milyon ziyaretçinin beklendiği bir kültür festivaliyle buluşturuyoruz. Ayrıca Kahramanmaraşlı çiftçilerimize son 17 yılda 1,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik.

Ülkemizde sığınmacılar için kullandığımız için BM standartlarına göre 37,5 milyar dolardır. Bugün Avrupa halkları topraklarında huzurlu bir şekilde yapıyorsa, bu Türkiye'nin sayesindedir.

Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerini dönmek istiyor

Elimizdeki imkanları tüm mazlum ve mağdurlarla paylaşan ve bundan şeref duyan bir milletiz. Avrupa huzur ve güven içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimiz kendi evlerini özlüyor, vatanlarına dönmek istiyor.

Bugün Suriye topraklarından kaçan insanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye'nin güvenli hale getirdiği yerlerdir. Afrin'dir, Cerablus'tur, İdlib'dir. Şu ana kadar 311 bin Suriyeli kardeşimiz bu bölgelere geri döndü. Gelin İdlib’i tamamen güvenli hale getirelim, Münbiç’i sahiplerine teslim edelim diyoruz.

Buradan Avrupa ve Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum. Gelin bizim bu çabamıza destek olun. Bölgedeki terör örgütü bu insanlara asla güven vermiyor.