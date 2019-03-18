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Erdoğan: İzmir’i CHP’den CHP’yi Bay Kemal’den kurtaracağız

Cumhur ittifakının liderleri Erdoğan ve Bahçeli ilk kez İzmir’de boy gösterdi. Gündoğdu Meydanı’nda yüzbinlere seslenen Başkan Erdoğan, “İzmir’in sokaklarını ve körfezini kurtaracağız. İzmir’i çirkin ve çarpık yapılaşmadan kurtaracağız. 31 Mart, CHP’ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal’den kurtarma seçimidir” dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:02

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir ortak mitinginde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasına “İzmir, güzel İzmir, efelerin efesi İzmir, istiklalimizin tapusu, milletimizin gür sesi İzmir” ifadeleriyle başlayan Erdoğan, “Cumhur İttifakı’nın kökleri ‘411 el kaosa kalktı’ manşetlerinin atıldığı dönemlere kadar gider. Biz Cumhur İttifakı’nı masa başında değil 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı birlikte mücadele ederken meydanlarda, sokaklarda kurduk. İnşallah bizim bu birlikteliğimiz pazara kadar değil mezara kadar sürer. İzmir inşallah Cumhur İttifakı’nın en büyük başarıyı gösterdiği yerlerin başında gelecektir” dedi.

Yıllarca istismar ettiler

Erdoğan şunları dile getirdi: “Şimdi birileri çıkmış ortaya terör örgütünün desteğiyle bu şehirde kendine yol açmaya çalışıyor. İzmir için dişe dokunur tek bir hizmeti olmayanlar, yıllarca bu şehri belli değerler ve korkular üzerinden istismar ettiler. İşte şimdi gösterdikleri aday da böyle bir aday. Onun üzerinde birleştiler, onun üzerinde bütünleştiler. Onlardan buraya inanın hiçbir fayda gelmez. Bugüne kadar bir eserleri var mı? Soruyorum size, bunların dile getirdikleri korkulardan hangisi doğru çıktı? Biz insanımızın giyimine mi karıştık, yediğine, içtiğine mi karıştık? Ya 17 yıldır iktidardayız, işte şu anda karşımda hanım kardeşlerime bakıyorum, herkes istediği gibi giyiniyor ve şu anda inanıyorum ki bu kardeşlerim bunlara en güzel cevabı veriyorlar. Yıllardır Atatürk’ü istismar ettiler."

Ver oyu Cumhur’a kurtul Kemal’den!

Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Milletin karşısına açıkça çıkma cesareti olmayanlara ne belediye ne ülke yönetimi teslim edilemez. İzmir’de doğru dürüst altyapı bulunmadığı için şehrin sokakları her yağmurda göle dönüyor. Hem yağmur suyu hem pis su arıtma tesisleriyle İzmir’in sokaklarını ve körfezini kurtaracağız. Çoğu CHP’li belediye gibi İzmir’de de çöp sorunu var. Çünkü CHP ne demektir? Çöp, çukur, çamur. Bir de Nihat Bey buna ne ilave etti? Çarpık yapılaşma. Demek ki dört ‘ç’. İzmir’i çirkin ve çarpık yapılaşmadan kurtaracağız. 31 Mart, CHP’ye gönül veren kardeşlerimizi de Bay Kemal’den kurtarma seçimidir. CHP’li kardeşlerim, gelin, siz delege sisteminde bu adamdan kurtulamazsınız ama demokratik olarak sandıkta bundan kurtulursunuz. Verin burada Cumhur İttifakı’na oyları.

İzmir’e silikon vadisi müjdesi

İzmir’e serbest bilim teknoloji ve yazılım vadisi müjdesi veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İzmirli gençlerimiz üniversiteyi bitirdiklerinde, teknoloji ve yazılım vadisinde birikimlerini, kabiliyetlerini, hayallerini projeye dönüştürme imkanı bulacaklar. Biz İzmir’i susuz bırakamazdık, ‘CHP’li belediye’ demedik. Hedefimiz büyükşehir ve ilçe belediyelerimizle el ele verip İzmir’in yeşil alanlarının büyüklüğünü üç yılda 10 katına çıkarmaktır. İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-İzmir otoyolu projemizi bu yıl bitiriyoruz. Yeni Zelanda’daki terör saldırısında Kılıçdaroğlu’nun tavrını da eleştiren Erdoğan, AP’nin Türkiye kararına ilişkin ise, “AB de böyle bir karar alsa ne kadar güzel, hayırlı olur” dedi.

‘Hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye’nin yükselişinin önüne geçemez’

Başkan Erdoğan, İzmir’in ardından AK Parti’nin Antalya mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Burada Meral Akşener’e göndermelerde bulunan Erdoğan, şunları dile getirdi: “Denizli’de ‘Cumhurbaşkanının terörist dediği Denizlili kardeşlerim’ diyen hanımefendiyle yargıda hesaplaşacağız. Antalya dik durdukça, sağlam durdukça hiçbir Haçlı bozuntusu Türkiye’nin yükselişinin önüne geçemez. Öyle bir haykırın ki kendini bilmez Haçlı artıklarının yürekleri titresin.

-Erdoğan, Bahçeli ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci kuliste sohbet etti.

Bahçeli: Son siper Cumhur İttifakı’dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK’ya, FETÖ’ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı’dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti’dir” dedi. İzmir mitinginde konuşan Bahçeli, şunları dile getirdi: “Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale’den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir’de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakıyız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye’yiz.

Ey Haçlılar gelin de...

Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Bekliyoruz, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hâlâ fark edemediniz mi? Yeni Zelanda’daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:02
  1. İstanbul
  2. Denizli
  3. Çanakkale
  4. Antalya
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. İzmir Gündoğdu Meydanı
  7. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  8. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
  9. Cumhur İttifakı
  10. Atatürk
  11. Başkan Erdoğan
  12. CHP
  13. Bay Kemal
  14. silikon vadisi
  15. serbest bilim teknoloji ve yazılım vadisi
  16. CHP’li belediye
  17. Yeni Zelanda
  18. Yeni Zelanda’daki terör saldırısı
  19. AK Parti
  20. Meral Akşener
  21. PKK
  22. FETÖ
  23. Türkiye Cumhuriyeti
  24. Haçlılar
  25. 15 Temmuz
  26. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci

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